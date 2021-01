V Afriki stopnja smrtnosti covidnih bolnikov presegla svetovno povprečje

Cape Town/Nairobi/Kairo, 21. januarja - V Afriki stopnja smrtnosti zaradi novega koronavirusa znaša 2,5 odstotka, kar presega svetovno povprečje, ki znaša 2,2 odstotka, je danes sporočil afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC). Ob tem so opozorili na pomanjkanje kisika in druge ustrezne medicinske opreme v afriških državah.