Madžarska kot prva članica EU odobrila rusko cepivo proti covidu-19

Budimpešta, 21. januarja - Madžarska je kot prva članica Evropske unije izdala začasno dovoljenje za uporabo ruskega cepiva proti covidu-19 Sputnik V, pa tudi cepiva švedsko-britanskega farmacevtskega podjetja AstraZeneca in oxfordske univerze, o katerem naj bi Evropska agencija za zdravila šele odločila in to do konca meseca.