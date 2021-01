Kurz kritičen do županov, ki so se proti covidu-19 cepili preko vrste

Dunaj, 21. januarja - Avstrijski kancler Sebastian Kurz je v sredo kritiziral več avstrijskih županov, ki so se proti covidu-19 cepili s "preostankom" cepiva in so s tem preskočili vrsto glede na strategijo cepljenja. "To me jezi," je dejal v pogovoru za avstrijski časnik Kronen Zeitung.