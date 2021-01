Neil Diamond praznuje 80. rojstni dan

Ljubljana, 24. januarja - Legendarni glasbenik ter eden najbolj prodajanih pevcev in tekstopiscev vseh časov Neil Diamond danes praznuje 80 let. V Brooklynu rojeni Diamond je v karieri nanizal skoraj 40 uspešnic in prodal več kot 100 milijonov albumov po svetu. Proslavil se je s skladbami, kot so Red Red Wine, Sweet Caroline in Girl You'll Be a Woman Soon.