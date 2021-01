Merklova: Trud v boju z novim koronavirusom se je izplačal

Berlin, 21. januarja - Nemška kanclerka Angela Merkel je danes ocenila, da so omejevalni ukrepi v boju proti covidu-19 začeli kazati rezultate in da se je trud izplačal. Vendar so podatki o dnevnem številu umrlih grozljivi. "Ne gre zgolj za številke. Gre za ljudi, ki so umrli v osami, za njihovo usodo, gre za družine, ki žalujejo," je dejala.