Pri Neaplju našli truplo velikega kita

Neapelj, 21. januarja - Italijanska obalna straža je v bližini Neaplja odkrila truplo velikega kita, najverjetneje poginule samice, ki je pred tem skotila. Truplo okoli 70 ton težke in 20 metrov dolge živali, po ocenah obalne straže eno največjih, kar so jih našli v širši regiji, so v sredo odvlekli v pristanišče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.