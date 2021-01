Ob novih sevih koronavirusa ponekod znova zapirajo šole, WHO priporoča, naj bo to skrajen ukrep

piše Maja Cerkovnik

Berlin, 24. januarja - V prvem valu pandemije covida-19 so v večjem delu sveta zaprli šole, da bi čim bolj omejili širjenje novega koronavirusa. Kasneje so se šole odprle, ob pojavu novih, bolj nalezljivih mutacij novega koronavirusa pa se države znova odločajo za zaprtje šol. A svetovna zdravstvena organizacija priporoča, naj bo to skrajen ukrep.