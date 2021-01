Štajerski árgo bo odslej preventivno osveščal Mariborčane

Maribor, 21. januarja - Mariborska policijska uprava je skupaj z varnostnim sosvetom Mestne občine Maribor in priljubljenim spletnim Štajerskim árgom zagnala kampanjo ozaveščanja meščanov s preventivnimi vsebinami za varnejši in prijetnejši vsakdan. V že znanem in v javnosti dobro sprejetem árgo slogu bodo Mariborčane nagovarjale preko zaslonov na mestnih avtobusih.