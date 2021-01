Na dražbi knjiga z zapisi Virginie Woolf o najboljših in najslabših avtorjih

London, 24. januarja - Pri britanski avkcijski hiši Dominic Winter Auctioneers gre na dražbo Really and Truly: A Book of Literary Confessions (Res in resnično: Knjiga literarnih izpovedi). V njej pisateljica Virginia Woolf in nekateri njeni sodobniki in sodobnice delijo razmišljanja o "največjih genijih" literarnega sveta in "najslabših angleških romanopiscih".