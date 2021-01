Lani nižje cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih

Ljubljana, 21. januarja - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile v letu 2020 v povprečju za 0,2 odstotka nižje kot leto pred tem, ko so se zvišale za 0,6 odstotka. Med skupinami dejavnosti po namenu porabe proizvodov so se glede na leto 2019 najbolj izrazito znižale cene surovin, in sicer za 1,2 odstotka.