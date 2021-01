Mladina o povezavi med koalicijo in interesnimi skupinami (22. 1.)

Ljubljana, 22. januarja - Grega Repovž v komentarju Konec prvega polčasa piše o tesni povezavi med koalicijskimi strankami in interesnimi skupinami. Ta povezava se je do zdaj izkazala v številnih koruptivnih dejanjih te vlade, ki nikogar več ne presenečajo. Prav sledenje interesom zavarovalnic strank SMC, DeSUS in SAB je lani prispevalo k razpadu Šarčeve koalicije.