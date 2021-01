Pod sloganom Spregovori! začetek pesniškega Festivala upanja

Ljubljana, 21. januarja - Pod okriljem evropske platforme za poezijo Versopolis, ki jo vodi založba Beletrina, se danes začenja drugi mednarodni spletni pesniški Festival upanja. Pod sloganom Spregovori!/Spregovorimo! se bo do 28. februarja zvrstilo več branj, filmov ter tematskih omizij, ki se bodo osredotočala na Vzhodno in Srednjo Evropo, Kavkaz, Balkan in Turčijo.