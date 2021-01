Sindikati za novo možnost upokojevanja starejših vložili ustavno presojo

Ljubljana, 21. januarja - Reprezentativne sindikalne centrale so za člena sedmega protikoronskega zakona, ki se nanašata na po njihovih besedah prisilno upokojevanje starejših delavcev, vložile zahtevo za presojo ustavnosti. Vložile so tudi predlog za njuno začasno zadržanje, saj menijo, da lahko na strani delavcev pride do nepopravljive škode.