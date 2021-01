V newyorškem Rockefeller centru trimetrska skulptura Looking Up

New York, 25. januarja - Trimetrska skulptura iz nerjavečega jekla Looking Up ameriškega umetnika Toma Friedmana bo do 19. marca pogledovala navzgor pri vhodu v vrtove Channel Rockefeller centra. Looking Up je kip predimenzionirane človeške figure, ki zre v nebo. Umetnik želi z njo vzpodbujati čudenje, odkrivanje, občudovanje in pozitivnost, navaja portal Art Daily.