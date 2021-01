Delovati začela Pravna mreža za varstvo demokracije

Ljubljana, 21. januarja - Štiri nevladne organizacije in posamezniki so ustanovili Pravno mrežo za varstvo demokracije. Ta bo posameznikom in organizacijam, ki se zaradi nenasilnega javnega delovanja znajdejo v postopkih, zagotavljala podporo pri uporabi pravnih sredstev za izpodbijanje postopkov in praks, ki so nezakoniti, protiustavni in nedemokratični.