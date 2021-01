Na Švedskem podaljšali nekatere protikoronske ukrepe in priporočila

Stockholm, 21. januarja - Na Švedskem so podaljšali del protikoronskih ukrepov in priporočil. Med drugim v lokalih in restavracijah še najmanj do 7. februarja ne bodo smeli streči alkohola po 20. uri, je danes sporočil premier Stefan Löfven. Podaljšali so tudi priporočilo gimnazijam, da nadaljujejo poučevanje na daljavo.