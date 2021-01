Pol milijona evropskih sredstev za program celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih

Ljubljana, 21. januarja - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odločila o finančni podpori projekta nacionalni center celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih, ki ga bo izvajalo ministrstvo za zdravje. Za projekt v vrednosti milijon evrov bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 519.000 evrov, so sporočili iz vladne službe.