Ljubljanski policisti preiskujejo roparski tatvini

Ljubljana, 21. januarja - Ljubljanski policisti so na območju Most v sredo nekaj po 18. uri obravnavali dve roparski tatvini. Še neidentificirani osumljenec je v enem primeru starejši oškodovanki zagrozil s pištolo in ji z ramen strgal torbico, v drugem pa je do oškodovanke prav tako pristopil z grožnjo in ji vzel nakupovalno vrečko s hrano, so sporočili s policije.