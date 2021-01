Vegas še do četrte zmage

New York, 21. januarja - Hokejisti Vegas Golden Knights so zaenkrat najuspešnejša ekipa začetka v severnoameriški profesionalni ligi NHL. Danes so zmagali še četrtič, s 5:2 so bili boljši od Arizone, in ohranjajo stoodstotni izkupiček. Štiri zaporedne zmage na začetku doslej še niso zabeležili nikoli v svoji sicer kratki zgodovini.