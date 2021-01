Borzni indeksi v Trumpovem mandatu z manjšo rastjo kot pod Clintonom in Obamo

New York, 21. januarja - Nekdanji predsednik Donald Turmp je gospodarski uspeh skozi štiri leta svojega mandata meril z rastjo newyorških borznih indeksov, ki so v njegovem mandatu beležile opazno rast. Vendar pa je bila ta rast manjša kot v prvih štirih letih mandata demokratskih predsednikov Billa Clintona in Baracka Obame.