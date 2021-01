Delo o odločanju glede ukrepov zaradi covida-19 (21. 1.)

Ljubljana, 20. januarja - Barbara Zimic v komentarju Obračanje številk in argumentov piše, da je nemška kanclerka Angela Merkel na sredinem sestanku s premierji deželnih vlad prišla s predlogom dodatnih zaostritev, za katere pa jih ni uspela prepričati. Tudi tam se vrtijo okoli vprašanj, ali vemo, kakšni so rezultati ukrepov in kakšna je njihova kolateralna škoda.