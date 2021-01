Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 1.)

Ljubljana, 20. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o upadu števila okužb s covidom-19 ter številu cepljenih in primerih stranskih učinkov po cepljenju v Sloveniji. Poročale so tudi o napovedi obiska zunanjega ministra Anžeta Logarja na Hrvaškem in tem, da so neznanci na dom Karla Erjavca napisali besedo "podgana".