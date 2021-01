Bayernu bavarski obračun, Leipzig z golom Forsberga ukanil Union Berlin

Ljubljana, 20. januarja - Nogometaši Bayerna iz Münchna so v 17. krogu nemškega prvenstva slavili v Augsburgu z 1:0 (1:0) in zadržali štiri točke prednosti pred najbližjimi zasledovalci iz Leipziga. Ekipa nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla, ki je igral do 60. minute, je danes premagala berlinski Union z 1:0 (0:0).