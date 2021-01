Beloruski rokometaši odščipnili točko Švedom

Kairo, 20. januarja - Rokometaši iz Slovenije in Egipta so slavili na tekmah 1. kroga drugega dela svetovnega prvenstva, medtem ko so se Švedi in Belorusi razšli z neodločenim izidom 26:26 (11:15). Slovenija je bila na današnji prvi tekmi v Kairu v okviru skupine 4 boljša od Severne Makedonije z 31:21 (13:9), Egipt pa od Rusije z 28:23 (15:8).