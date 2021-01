Večer o menjavi oblasti v ZDA (21. 1.)

Maribor, 20. januarja - Vojislav Bercko v komentarju Donald, Joe in ves svet piše o tem, da so pričakovanja ob menjavi oblasti v ZDA velika. Bidnov začetek je po mnenju večine sveta obetaven. Vrnitev ZDA k pariškemu podnebnemu sporazumu, ponovna včlanitev v Svetovno zdravstveno organizacijo in napovedan pogojni pristop k iranskemu jedrskemu sporazumu obetajo boljše čase.