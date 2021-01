V LMŠ potrdili, da so spisali interpelacijo Ciglerja Kralja, podpisali jo bodo tudi v Levici

Ljubljana, 20. januarja - V največji opozicijski stranki LMŠ so potrdili, da so spisali interpelacijo z očitki ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju. V Levici pa so se že odločili, da jo bodo sopodpisali in podprli. Neuradno bi lahko interpelacijo vložili že v četrtek.