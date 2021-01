Svet za znanost sprejel predlog izhodišč nove raziskovalne in inovacijske strategije

Ljubljana, 20. januarja - Svet za znanost in tehnologijo je na današnji seji sprejel predlog izhodišč Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2021-2030. Člani so se seznanili tudi s predlogom izhodišč Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030, na katerega so podali nekaj pripomb. Te bodo do 3. februarja posredovali svetu za visoko šolstvo.