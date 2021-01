Vsi člani Knovsa negativni na novi koronavirus

Ljubljana, 20. januarja - Člani komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) so po petkovi seji opravili PCR in hitre teste na novi koronavirus, vsi so negativni, so v poslanskih skupinah pojasnili za STA. Na seji je bil namreč direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Janez Stušek, ki so mu dan pozneje potrdili okužbo z novim koronavirusom.