Ob robu vladne seje znova pozivi k prednostnemu odpiranje šol in vrtcev

Ljubljana, 20. januarja - Nevladne organizacije in drugi, ki delujejo na področju otrok in njihovega izobraževanja in zdravja, z veliko zaskrbljenostjo spremljajo razmere, v katerih živijo otroci zaradi omejitvenih ukrepov med epidemijo covida-19. Odprtje šol in vrtcev mora biti glede na to prednostno, so pozvali vlado, pristojno ministrstvo in ostale odločevalce.