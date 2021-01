Cigler Kralj ne namerava odstopiti s funkcije ministra

Ljubljana, 20. januarja - Minister za delo Janez Cigler Kralj ne namerava odstopiti s funkcije, saj v nobeni obliki ni ne sodeloval ne vplival na postopek razpisa, na katerem je sredstva prejel tudi Zavod Iskreni, so za STA sporočili z ministrstva. Zaradi povezave z zavodom so njegov odstop zahtevali v Levici in SAB, LMŠ pa naj bi pripravljala interpelacijo.