V času pandemije se je več kot 950 bolnikov s hujšim potekom covida-19 okužilo v bolnišnicah

pripravila Anja Gorenc

Ljubljana, 1. februarja - Pričevanja bolnikov, da so se z novim koronavirusom okužili v drugih zdravstvenih ustanovah, se potrjujejo tudi v podatkih NIJZ. Doslej je v bolnišnicah prišlo do prenosa okužbe z novim koronavirusom, ki so prešle v resne okužbe dihal, vsaj v 956 primerih. Od sredine novembra se jih je več kot 2400 okužilo v zdravstvenih ustanovah.