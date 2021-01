V ptujskem domu upokojencev cepili skoraj polovico stanovalcev

Ptuj, 20. januarja - V Domu upokojencev Ptuj, ki z okoli 700 posteljami v petih enotah velja za enega večjih v državi, so doslej cepili 293 stanovalcev, ki so danes prejeli še drugi odmerek cepiva. Čeprav so se v prvem valu okužbam z novim koronavirusom izognili, so v drugem tudi pri njih našteli veliko obolelih, a sodijo v spodnji del lestvice umrljivosti v državi.