Furs že izplačuje nadomestila za kritje fiksnih stroškov

Ljubljana, 21. januarja - Finančna uprava RS (Furs) v teh dneh že nakazuje pomoč upravičencem do ukrepa delnega kritja fiksnih stroškov, ki ga je uveljavil šesti protikoronski zakon. Do konca lanskega decembra je za to obliko pomoči za blažitev posledic epidemije zaprosilo blizu 13.000 zavezancev, doslej pa je bilo izplačanih skoraj 100 milijonov evrov.