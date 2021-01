V središču Maribora nove točke z brezplačnim brezžičnim internetom

Maribor, 20. januarja - Mestna občina Maribor je v okviru evropskega projekta WiFi4EU vzpostavila v središču mesta nove točke, kjer lahko meščani in obiskovalci na javnih mestih brezplačno in brezžično dostopajo do interneta. Skupno 14 točk je nameščenih na Glavnem trgu, Trgu svobode, Grajski ulici ter na Lentu, so danes sporočili z občine.