Na prvi seji častnega odbora za 30. obletnico razglasitve Slovenije prizadevanja za skupno praznovanje vseh

Ljubljana, 20. januarja - Predsednik republike Borut Pahor je danes sklical prvo sejo častnega odbora za počastitev 30. obletnice razglasitve in obrambe Slovenije, ki mu predseduje. Člani odbora so soglašali, da se moramo potruditi omenjeno obletnico "praznovati vsi, skupaj in povsod po naši domovini", so zapisali v uradu predsednika republike.