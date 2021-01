Kmetje v času epidemije tarnajo nad nizkimi odkupnimi cenami

piše Matej Luzar

Ljubljana, 23. januarja - Epidemija covida-19 je prinesla tudi številna opozorila kmetijskih organizacij, da so odkupne cene kmetijskih surovin prenizke in v mnogih primerih ne pokrivajo več niti stroškov pridelave, maloprodajne cene pa se obenem zvišujejo. Agrarni ekonomist Aleš Kuhar medtem opozarja, da razmere niso tako enoznačne, in da je treba upoštevati vse vidike.