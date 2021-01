Dejstva o cepljenju: Cepljenje se priporoča vsem, starejšim od 16 let

Ljubljana, 22. januarja - Hudi zapleti zaradi covida-19 niso le grožnja starejši populaciji, ampak lahko doletijo tudi mlade. Doslej sta ob zapletih s covidom-19 v Sloveniji umrli dve osebe, stari do 35 let. Zato stroka priporoča, da se proti covidu-19 cepijo vsi, starejši od 16 let, ki nimajo, denimo, hudih alergij na kakšno sestavino cepiva.