Sredstva iz razpisa za infrastrukturna vlaganja še za sedem domov za starejše

Ljubljana, 20. januarja - Zaključen je zadnji rok razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjeno dnevnim oblikam varstva in začasnim namestitvam za starejše. Na zadnji rok se je skupno prijavilo sedem javnih domov za starejše občane in posebnih socialno varstvenih zavodov. Vsi prijavljeni so izpolnjevali pogoje in merila ter bili izbrani za sofinanciranje.