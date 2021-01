V svetu ob nastopu Bidna upanje v izboljšanje odnosov z ZDA

Berlin/Peking/Moskva/London, 20. januarja - Ob današnjem nastopu novega ameriškega predsednika ZDA Joeja Bidna po štirih nemirnih letih Donalda Trumpa so številni voditelji po svetu izrazili pričakovanje, da se bodo odnosi z ZDA izboljšali. Med tradicionalnimi zavezniki je zaznati optimizem in olajšanje, tekmeci so bolj zadržani.