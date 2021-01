V torek potrdili 1698 okužb z novim koronavirusom, umrlo 26 oseb s covidom-19

Ljubljana, 20. januarja - V Sloveniji so v torek po vladnih podatkih ob 11.308 hitrih in PCR testih potrdili 1698 koronavirusnih okužb, umrlo pa je 26 oseb s covidom-19. V bolnišnicah so zdravili 1178 covidnih bolnikov, kar pomeni, da se je to število spustilo pod mejo 1200 in je tako izpolnjen tudi drugi kriterij, ki je pogoj za postopno sproščanje ukrepov po regijah.