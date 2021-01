Za rožnate gugalnice na meji med Mehiko in ZDA oblikovalska nagrada leta

Ciudad Juarez, 20. januarja - Rožnate gugalnice, postavljene na meji med Mehiko in ZDA, so osvojile priznanje oblikovalskih nagrad Beazley za dizajn leta 2020. Ustvarila sta jih Ronald Rael in Virginia San Fratello, ki sta želela z gugalnicami, poimenovanimi The Teeter Totter Wall, spodbuditi povezovanje med različnimi skupnostmi, navaja britanski The Guardian.