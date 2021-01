Po peščici okužb z novim koronavirusom v Pekingu uvedli delno zaprtje

Peking, 20. januarja - V Pekingu so po današnji potrditvi sedmih okužb z novim koronavirusom uvedli delno zaprtje. Okoli 1,6 milijona prebivalcem kitajske prestolnice so prepovedali, da bi zapustili mesto. Mestne zdravstvene oblasti pa so sporočile, da so v Pekingu potrdili prva dva primera okužbe z britanskim sevom novega koronavirusa, ki je bolj nalezljiv.