Vizjak z madžarskim veleposlanikom o sodelovanju med državama

Ljubljana, 20. januarja - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se je srečal z madžarskim veleposlanikom v Sloveniji Andorjem Ferencem Davidom. Govorila sta o sodelovanju med državama na področju okolja in prostora, med konkretnimi temami pa sta izpostavila upravljanje odpadkov, razogljičenje ter jedrsko varnost, so sporočili z ministrstva.