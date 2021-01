Na Ljubljanski borzi dopoldne neenotna gibanja

Ljubljana, 20. januarja - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se v začetku današnjega trgovanja gibljejo neenotno. Delnice Krke, Luke Koper in Zavarovalnice Triglav so izgubile že po približno odstotek vrednosti, po drugi strani se delnice Save Re in Petrola dražijo. Indeks SBI TOP je doslej izgubil približno tretjino vrednosti.