Španski operni pevec Placido Domingo praznuje 80 let

Madrid, 21. januarja - Španski operni in koncertni pevec, režiser ter dirigent Placido Domingo danes praznuje 80 let. Večino kariere je nastopal kot tenorist, v zadnjih letih pa prevzema predvsem baritonske vloge in nastopa tudi kot dirigent. Njegov repertoar sega od Verdija in italijanskega verizma do francoskih oper in Wagnerja.