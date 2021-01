Ljubljana, 20. januarja - Spletno predavanje Roka Blagusa z Inštituta za biostatistiko in medicinsko informatiko medicinske fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom Covid-19 v Sloveniji: od zgodbe o uspehu do katastrofe. Kaj se lahko naučimo?, bo danes ob 14. uri na povezavi sta.si/qfWIXP, so sporočili z medicinske fakultete.