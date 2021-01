Po izključitvi Rojca iz ilirskobistriškega SD izstopilo vseh sedem občinskih svetnikov

Ilirska Bistrica/Ljubljana, 21. januarja - Po izključitvi Emila Rojca iz SD je prišlo do izstopa 16 članov z ilirskobistriškega območja, med njimi celotna svetniška skupina v bistriškem občinskem svetu, so potrdili v stranki. Kot so poudarili v SD, so hkrati prejeli prve pristopne izjave ljudi, ki se jim prej zaradi nestrinjanja z načinom Rojčevega dela niso želeli aktivno priključiti.