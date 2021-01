Evropska kajakaška zveza potrdila letošnji tekmovalni koledar

Ljubljana, 20. januarja - Upravni odbor Evropske kajakaške zveze (ECA) je na spletnem sestanku potrdil letošnji tekmovalni koledar, sprejel je tudi nekaj sprememb olimpijskih disciplin. EP v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane bo med 19. in 22. avgustom potekalo v Solkanu, tekme evropskega pokala v slalomu in spustu pa bodo v Tacnu, Solkanu in na Kolpi.