Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 ob 11. uri

Ljubljana, 20. januarja - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri bosta sodelovala predstojnik OE NIJZ Maribor Zoran Simonovič in nacionalna koordinatorica programa cepljenja z NIJZ Marta Grgič Vitek, bo danes ob 11. uri in bo potekala preko sistema Zoom, so sporočili iz Ukoma.