V Neaplju našli ukradeno kopijo Da Vincijeve slike Odrešenik sveta

Neapelj, 20. januarja - Italijanska policija je v stanovanju v Neaplju našla 500 let staro kopijo slike Odrešenik sveta renesančnega mojstra Leonarda da Vincija. Kopijo so vrnili cerkvi, kjer niso opazili, da je bila ukradena. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so policisti aretirali 36-letnega lastnika stanovanja, ki je kopijo hranil v spalnici.